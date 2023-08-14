Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежну небезпеку оголошено у Київський та ще кількох областях

Євген КізіловПонеділок, 14 серпня 2023, 15:50
Пожежну небезпеку оголошено у Київський та ще кількох областях
iStock / Getty Images

Українській гідрометцентр попередив про пожежну небезпеку в Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Волинській областях та в Криму.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 14-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму, 16-17 серпня - в Тернопільській та Рівненській областях, 17 серпня - у Хмельницькій та Волинській областях.

Теми: погодапожежарегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
погода
У російському Уссурійську прорвало дамбу, затоплено кілька вулиць, людей евакуюють
У Києві зафіксували температурний рекорд
Мешканців Київщини попереджають про грозу
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: