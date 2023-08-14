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Пожежну небезпеку оголошено у Київський та ще кількох областях

Євген КізіловПонеділок, 14 серпня 2023, 15:50
Пожежну небезпеку оголошено у Київський та ще кількох областях
iStock / Getty Images

Українській гідрометцентр попередив про пожежну небезпеку в Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Волинській областях та в Криму.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 14-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму, 16-17 серпня - в Тернопільській та Рівненській областях, 17 серпня - у Хмельницькій та Волинській областях.

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Теми: погодапожежарегіони
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