Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожарная опасность объявлена в Киевский и еще нескольких областях

Евгений КизиловПонедельник, 14 августа 2023, 15:50
Пожарная опасность объявлена в Киевский и еще нескольких областях
iStock / Getty Images

Украинский гидрометцентр предупредил о пожарной опасности в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской областях и в Крыму.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Детали: Сообщается, что 14-17 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму, 16-17 августа - в Тернопольской и Ровенской областях, 17 августа - в Хмельницкой и Волынской областях.

Темы: погодапожаррегионы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
погода
В российском Уссурийске прорвало дамбу, затоплены несколько улиц, людей эвакуируют
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: