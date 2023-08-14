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Пожарная опасность объявлена в Киевский и еще нескольких областях

Евгений КизиловПонедельник, 14 августа 2023, 15:50
Пожарная опасность объявлена в Киевский и еще нескольких областях
iStock / Getty Images

Украинский гидрометцентр предупредил о пожарной опасности в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской областях и в Крыму.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Детали: Сообщается, что 14-17 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму, 16-17 августа - в Тернопольской и Ровенской областях, 17 августа - в Хмельницкой и Волынской областях.

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Темы: погодапожаррегионы
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