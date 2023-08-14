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Німеччина і надалі підтримуватиме Україну - головний фінансист країни

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 16:14
Німеччина і надалі підтримуватиме Україну - головний фінансист країни
Крістіан Лінднер, фото з його соцмереж

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, перебуваючи в Києві, заявив, що його країна не припинятиме підтримку України в її боротьбі проти РФ.

Джерело: Міністерство фінансів Німеччини у понеділок у Twitter, пише "Європейська правда"

Деталі: Це перший від початку повномасштабного вторгнення РФ візит Лінднера до Києва.

Лінднер зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим і українськими військовими, яких навчали управлінню німецькими системами ППО  IRIS-T.

"Під час переговорів з міністром оборони Олексієм Резніковим, заступником міністра оборони Андрієм Шевченком та солдатами Збройних сил України міністр Лінднер підкреслив, що український народ може і надалі розраховувати на підтримку Німеччини у своїй боротьбі за свободу", – йдеться у повідомленні міністерства.

Що передувало: Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.

У серпні Німеччина оголосила про розширення державних гарантій для інвестицій в Україну.

Теми: НімеччинаУкраїнагрошівійна
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