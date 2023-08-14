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Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину - главный финансист страны

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 16:14
Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину - главный финансист страны
Кристиан Линднер, фото из его соцсетей

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, находясь в Киеве, заявил, что его страна не будет прекращать поддержку Украины в ее борьбе против РФ.

Источник: Министерство финансов Германии в Twitter в понедельник, пишет "Европейская правда"

Детали: Это первый с начала полномасштабного вторжения РФ визит Линднера в Киев.

Линднер встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и украинскими военными, которых обучали управлению немецкими системами ПВО IRIS-T.

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"Во время переговоров с министром обороны Алексеем Резниковым, заместителем министра обороны Андреем Шевченко и солдатами Вооруженных сил Украины министр Линднер подчеркнул, что украинский народ может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Германии в своей борьбе за свободу", – говорится в сообщении министерства.

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Что предшествовало: Министр финансов Германии Кристиан Линднер утром в понедельник, 14 августа, прибыл в Киев.

В августе Германия объявила о расширении государственных гарантий для инвестиций в Украину.

Темы: ГерманияУкраинаденьгивойна
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