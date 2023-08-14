Україна отримає засоби боротьби з безпілотниками з Норвегії

Норвезька компанія Kongsberg Defence&Aerospace поставить в Україну системи протидії безпілотним літальним апаратам, відповідний контракт підписано з Міжнародним фондом для України (IFU).

Джерело: сайт компанії Kongsberg, цитує "Європейська правда"

Деталі: Партія, яку доставлять в Україну, складається з декількох систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями для фізичного ураження або іншого виведення з ладу повітряної загрози.

Вартість контракту становить 56 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Пряма мова президента компанії Kongsberg Defence&Aerospace Ейріка Лі: "Цей контракт забезпечить значне посилення потенціалу Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ та країну від повітряних загроз".

Деталі: CORTEX Typhon C-UAS базується на перевіреному в польових умовах програмному та апаратному забезпеченні Teledyne Flir та KONGSBERG, що включає систему спостереження та збройну станцію дистанційного керування KONGSBERG (RWS) і інтегроване бойове рішення CORTEX (ICS).

Збройні сили Норвегії передали Україні автомобілі Dingo, кулемети і боєприпаси для цієї системи.

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Пряма мова міністра оборони Норвегії Бйорна Арілда Грама: "Це результат гарної співпраці між норвезькими збройними силами та промисловістю, яка демонструє здатність мислити по-новому та інноваційно. Це допоможе врятувати життя українців і є важливим у протистоянні України жорстокій російській агресії".

Довідка: Міжнародний фонд для України (IFU) Велика Британія створила в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою. Фонд дозволяє країнам-учасницям продовжувати надавати Україні військову підтримку у довгостроковій перспективі без шкоди для їхніх військових спроможностей.