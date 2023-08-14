Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получит средства борьбы с беспилотниками из Норвегии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 17:06
Украина получит средства борьбы с беспилотниками из Норвегии
Норвежские системы противодействия БПЛА, фото с сайта Kongsberg

Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace поставит в Украину системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, соответствующий контракт подписан с Международным фондом для Украины (IFU).

Источник: сайт компании Kongsberg, цитирует "Европейская правда"

Детали: Партия, которую доставят в Украину, состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями для физического поражения или иного вывода из строя воздушной угрозы. 

Стоимость контракта составляет 56 миллионов фунтов стерлингов.

Реклама:

Прямая речь президента компании Kongsberg Defence&Aerospace Эйрика Ли: "Этот контракт обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и страну от воздушных угроз".

Детали: CORTEX Typhon C-UAS базируется на проверенном в полевых условиях программном и аппаратном обеспечении Teledyne Flir и KONGSBERG, который включает систему наблюдения и вооруженную станцию дистанционного управления KONGSBERG (RWS) и интегрированное боевое решение CORTEX (ICS).

Вооруженные силы Норвегии передали Украине автомобили Dingo, пулеметы и боеприпасы для этой системы.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама: "Это результат хорошего сотрудничества между норвежскими вооруженными силами и промышленностью, которая демонстрирует способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизни украинцев и является важным в противостоянии Украины жестокой российской агрессии".

Справка: Международный фонд для Украины (IFU) Великобритания создала в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой. Фонд позволяет странам-участницам продолжать оказывать Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе без ущерба для их военных возможностей.

Темы: помощь УкраинеНорвегиябеспилотникиоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
помощь Украине
Посол Эстонии о поддержке Украины: Мы делаем это и в собственных интересах
СМИ: Греция ведет переговоры о совместном производстве боеприпасов для Украины и ЕС
Премьер немецкой Саксонии против поставок ракет Taurus Украине
Последние новости
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
Все новости...
Реклама: