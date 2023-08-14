Украина получит средства борьбы с беспилотниками из Норвегии

Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace поставит в Украину системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, соответствующий контракт подписан с Международным фондом для Украины (IFU).

Источник: сайт компании Kongsberg, цитирует "Европейская правда"

Детали: Партия, которую доставят в Украину, состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями для физического поражения или иного вывода из строя воздушной угрозы.

Стоимость контракта составляет 56 миллионов фунтов стерлингов.

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Прямая речь президента компании Kongsberg Defence&Aerospace Эйрика Ли: "Этот контракт обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и страну от воздушных угроз".

Детали: CORTEX Typhon C-UAS базируется на проверенном в полевых условиях программном и аппаратном обеспечении Teledyne Flir и KONGSBERG, который включает систему наблюдения и вооруженную станцию дистанционного управления KONGSBERG (RWS) и интегрированное боевое решение CORTEX (ICS).

Вооруженные силы Норвегии передали Украине автомобили Dingo, пулеметы и боеприпасы для этой системы.

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Прямая речь министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама: "Это результат хорошего сотрудничества между норвежскими вооруженными силами и промышленностью, которая демонстрирует способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизни украинцев и является важным в противостоянии Украины жестокой российской агрессии".

Справка: Международный фонд для Украины (IFU) Великобритания создала в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой. Фонд позволяет странам-участницам продолжать оказывать Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе без ущерба для их военных возможностей.