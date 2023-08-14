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Горе-ухилянт добу блукав лісом, а потім подзвонив рятувальникам

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 17:39
Горе-ухилянт добу блукав лісом, а потім подзвонив рятувальникам
фото ДПСУ

У лісі на Буковині відшукали порушника кордону, який потребував медичної допомоги.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що напередодні до прикордонників відділу "Фальків" Чернівецького загону звернулися представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На їхню "Гарячу лінію" надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги.

Після півторагодинних пошуків спільна пошукова група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області.

Як з’ясувалося, він намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам.

Від правоохоронців порушник дізнався, що довго йшов взагалі не в той бік, адже знайшли його за 15 кілометрів від омріяного державного кордону.

 
фото дпсу

Повідомляється, що лікарі ДСНС надали чоловіку медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. А прикордонники склали на блукальця адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону.

У ДПСУ зазначають, що лише протягом минулих вихідних прикордонники Чернівецького загону затримали 41 чоловіка призовного віку за спробу незаконно перетнути кордон.

Теми: Воєнний станЧернівецька областьПрикордонна служба
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