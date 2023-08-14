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Горе-уклонист сутки бродил по лесу, а потом позвонил спасателям

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 августа 2023, 17:39
Горе-уклонист сутки бродил по лесу, а потом позвонил спасателям
фото ГПСУ

В лесу на Буковине обнаружили нарушителя границы, который нуждался в медицинской помощи.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что накануне к пограничникам отдела "Фальков" Черновицкого отряда обратились представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На их "Горячую линию" поступил звонок от мужчины, который заблудился в пограничье и нуждался в медицинской помощи.

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После полуторачасовых поисков совместная поисковая группа в составе пограничников, представителей ГСЧС и полицейских обнаружила 32-летнего жителя Запорожской области.

Как выяснилось, он пытался незаконно попасть в Румынию, не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки мужчина пытался найти дорогу, потом у него повысилось давление и он позвонил спасателям.

 
фото гпсу

От правоохранителей нарушитель узнал, что долго шел вообще не в ту сторону, ведь нашли его в 15 километрах от желанной государственной границы.

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Сообщается, что врачи ГСЧС оказали мужчине медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. А пограничники составили на скитальца админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.

В ГПСУ отмечают, что только в течение прошлых выходных пограничники Черновицкого отряда задержали 41 мужчину призывного возраста за попытку незаконно пересечь границу.

Темы: Военное положениеЧерновицкая областьПограничная служба
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