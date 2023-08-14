Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Горе-уклонист сутки бродил по лесу, а потом позвонил спасателям

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 августа 2023, 17:39
Горе-уклонист сутки бродил по лесу, а потом позвонил спасателям
фото ГПСУ

В лесу на Буковине обнаружили нарушителя границы, который нуждался в медицинской помощи.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что накануне к пограничникам отдела "Фальков" Черновицкого отряда обратились представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На их "Горячую линию" поступил звонок от мужчины, который заблудился в пограничье и нуждался в медицинской помощи.

После полуторачасовых поисков совместная поисковая группа в составе пограничников, представителей ГСЧС и полицейских обнаружила 32-летнего жителя Запорожской области.

Как выяснилось, он пытался незаконно попасть в Румынию, не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки мужчина пытался найти дорогу, потом у него повысилось давление и он позвонил спасателям.

 
фото гпсу

От правоохранителей нарушитель узнал, что долго шел вообще не в ту сторону, ведь нашли его в 15 километрах от желанной государственной границы.

Сообщается, что врачи ГСЧС оказали мужчине медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. А пограничники составили на скитальца админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.

В ГПСУ отмечают, что только в течение прошлых выходных пограничники Черновицкого отряда задержали 41 мужчину призывного возраста за попытку незаконно пересечь границу.

Темы: Военное положениеЧерновицкая областьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Военное положение
Полицейские задержали военного ТЦК, который торговал справками для уклонистов
"Граница на замке": в ГПСУ объяснили, как усилят контроль за выездом мужчин
Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: