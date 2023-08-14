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Міністр фінансів Німеччини підтримує постачання ракет Taurus Україні 

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 17:52
Міністр фінансів Німеччини підтримує постачання ракет Taurus Україні 
КРІСТІАН ЛІНДНЕР, ФОТО З BUNDESFINANZMINISTERIUM.DE

Голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва сподівається на якнайшвидше вирішення питання щодо поставки Україні ракет Taurus, оскільки вони допоможуть наблизити українську перемогу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Деталі: Говорячи про підтримку Берліном Києва, очільник Мінфіну ФРН наголосив, що "Україна повинна перемогти" у повномасштабній війні, розв’язаній Росією.

"Тому з нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни", – зазначив він, додавши, що уряд Німеччини прагне зробити все можливе, аби посилити військові спроможності України.

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"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу – як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше з’ясування цих питань", – підкреслив він.

Ракети Taurus належать до найсучаснішої зброї німецьких повітряних сил. За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP).

Водночас ракета здатна уражати цілі ще далі, на відстань до 500 кілометрів, завдяки більш сучасному реактивному двигуну, без заходу літака у повітряний простір ворога. Taurus летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

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За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Офіційно ж у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: Німеччиназброядопомога Україні
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