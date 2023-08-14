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Министр финансов Германии поддерживает поставки ракет Taurus Украине

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 17:52
Министр финансов Германии поддерживает поставки ракет Taurus Украине
КРИСТИАН ЛИНДНЕР, ФОТО ИЗ BUNDESFINANZMINISTERIUM.DE

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев надеется на скорейшее решение вопроса о поставке Украине ракет Taurus, поскольку они помогут приблизить украинскую победу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Детали: Говоря о поддержке Берлином Киева, глава Минфина ФРГ отметил, что "Украина должна победить" в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Говоря о поддержке Берлином Киева, глава Минфина ФРГ отметил, что "Украина должна победить" в полномасштабной войне, развязанной Россией.

"Поэтому с нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны", – отметил он, добавив, что правительство Германии стремится сделать все возможное, чтобы усилить военные возможности Украины.

Комментируя вопрос поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, Линднер отметил, что речь идет о стандартной процедуре – консультации с союзниками о том, каковы потребности Украины и как их можно удовлетворить.

"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь – как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов", – подчеркнул он.

Ракеты Taurus относятся к самому современному оружию немецких воздушных сил. По характеристикам Taurus похожа на крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже предоставили Украине Великобритания и Франция (где они известны под названием SCALP).

В то же время ракета способна поражать цели еще дальше, на расстояние до 500 километров, благодаря более современному реактивному двигателю, без захода самолета в воздушное пространство врага. Taurus летит на скорости почти 1000 км/ч и очень низко, менее 50 метров над землей, поэтому может быть незаметной для вражеских радаров.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Официально же в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: Германияоружиепомощь Украине
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