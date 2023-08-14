Німеччина збирається виділяти Україні по €5 млрд військової допомоги щороку – міністр

Німеччина планує до 2027 року щорічно видавати Україні по п’ять мільярдів євро військової підтримки.

Джерело: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Forbes Україна

Деталі: Очільник Мінфіну Німеччини уточнив, що рішення про виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України ще має затвердити німецький парламент.

Він додав, що Берлін також надає Києву гуманітарну допомогу, підтримує українських переселенців і сплачує внески до Міжнародного валютного фонду, звідки кошти теж ідуть на підтримку української економіки.

Загалом, за словами Лінднера, з початку повномасштабної війни допомога Німеччини Україні склала 22 мільярди євро.

"Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер", – цитує німецького міністра Forbes Україна.

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