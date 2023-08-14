Німеччина збирається виділяти Україні по €5 млрд військової допомоги щороку – міністр
Німеччина планує до 2027 року щорічно видавати Україні по п’ять мільярдів євро військової підтримки.
Джерело: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Forbes Україна
Деталі: Очільник Мінфіну Німеччини уточнив, що рішення про виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України ще має затвердити німецький парламент.
Він додав, що Берлін також надає Києву гуманітарну допомогу, підтримує українських переселенців і сплачує внески до Міжнародного валютного фонду, звідки кошти теж ідуть на підтримку української економіки.
Загалом, за словами Лінднера, з початку повномасштабної війни допомога Німеччини Україні склала 22 мільярди євро.
"Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер", – цитує німецького міністра Forbes Україна.
Що передувало:
- Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва. Під час першого від початку повномасштабного вторгнення РФ візиту до Києва він запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.
- У серпні Німеччина оголосила про розширення державних гарантій для інвестицій в Україну.