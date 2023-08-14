Германия собирается выдавать Украине по €5 млрд военной помощи ежегодно - министр

Германия планирует до 2027 года ежегодно выдавать Украине по пять миллиардов евро военной поддержки.

Источник: министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Forbes Україна

Детали: Глава Минфина Германии уточнил, что решение о выделении 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины еще должен утвердить немецкий парламент.

Он добавил, что Берлин также предоставляет Киеву гуманитарную помощь, поддерживает украинских переселенцев и платит взносы в Международный валютный фонд, откуда средства тоже идут на поддержку украинской экономики.

В целом, по словам Линднера, с начала полномасштабной войны помощь Германии Украине составила 22 миллиарда евро.

"Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер", – цитирует немецкого министра Forbes Украина.

Напомним: