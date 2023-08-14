Германия собирается выдавать Украине по €5 млрд военной помощи ежегодно - министр
Германия планирует до 2027 года ежегодно выдавать Украине по пять миллиардов евро военной поддержки.
Источник: министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Forbes Україна
Детали: Глава Минфина Германии уточнил, что решение о выделении 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины еще должен утвердить немецкий парламент.
Он добавил, что Берлин также предоставляет Киеву гуманитарную помощь, поддерживает украинских переселенцев и платит взносы в Международный валютный фонд, откуда средства тоже идут на поддержку украинской экономики.
В целом, по словам Линднера, с начала полномасштабной войны помощь Германии Украине составила 22 миллиарда евро.
"Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер", – цитирует немецкого министра Forbes Украина.
Напомним:
- Министр финансов Германии Кристиан Линднер утром в понедельник, 14 августа, прибыл в Киев. Во время первого с начала полномасштабного вторжения РФ визита в Киев он заверил в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.
- В августе Германия объявила о расширении государственных гарантий для инвестиций в Украину.