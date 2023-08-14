Болгарія посилила патрулювання в морі після вибуху міни біля Румунії

Військово-морські сили Болгарії посилили заходи безпеки у зв’язку з інцидентом біля румунського курортного селища Костінешті, де могла розірватись морська міна.

Джерело: повідомлення болгарського Міноборони, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Як повідомило оборонне відомство, на тлі повідомлень про вибух морської міни поблизу Костинештів у Румунії ВМС Болгарії вжили додаткових протимінних заходів "для забезпечення безпеки судноплавства і запобігання нещасним випадкам".

Дослівно: "Додаткові сили й засоби перебувають у постійній готовності до реагування на сигнали про плаваючі міни та їх знешкодження".

Що передувало: