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Болгарія посилила патрулювання в морі після вибуху міни біля Румунії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 19:28

Військово-морські сили Болгарії посилили заходи безпеки у зв’язку з інцидентом біля румунського курортного селища Костінешті, де могла розірватись морська міна.

Джерелоповідомлення болгарського Міноборони, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Як повідомило оборонне відомство, на тлі повідомлень про вибух морської міни поблизу Костинештів у Румунії ВМС Болгарії вжили додаткових протимінних заходів "для забезпечення безпеки судноплавства і запобігання нещасним випадкам".

Дослівно: "Додаткові сили й засоби перебувають у постійній готовності до реагування на сигнали про плаваючі міни та їх знешкодження".

Що передувало:

  • Як повідомлялось, зранку в понеділок у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.
  • Після цього Румунія відправила корабель і вертоліт для пошуку мін у Чорному морі. Румунські водолази все ще з'ясовують, чи був вибух спричинений міною.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. З лютого минулого року румунські водолази знищили п'ять мін в зоні відповідальності ВМС Румунії.

Теми: БолгаріяРумуніяЧорне морерозмінування
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