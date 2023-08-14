Болгария усилила патрулирование в море после взрыва мины возле Румынии

Военно-морские силы Болгарии усилили меры безопасности в связи с инцидентом возле румынского курортного поселка Костинешти, где могла разорваться морская мина.

Источник: сообщение болгарского Минобороны, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Как сообщило оборонное ведомство, на фоне сообщений о взрыве морской мины вблизи Костинешти в Румынии ВМС Болгарии приняли дополнительные противоминные меры "для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения несчастных случаев".

Дословно: "Дополнительные силы и средства находятся в постоянной готовности к реагированию на сигналы о плавающих минах и их обезвреживанию".

Что предшествовало: