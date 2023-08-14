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Болгария усилила патрулирование в море после взрыва мины возле Румынии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 19:28

Военно-морские силы Болгарии усилили меры безопасности в связи с инцидентом возле румынского курортного поселка Костинешти, где могла разорваться морская мина.

Источник: сообщение болгарского Минобороны, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Как сообщило оборонное ведомство, на фоне сообщений о взрыве морской мины вблизи Костинешти в Румынии ВМС Болгарии приняли дополнительные противоминные меры "для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения несчастных случаев".

Дословно: "Дополнительные силы и средства находятся в постоянной готовности к реагированию на сигналы о плавающих минах и их обезвреживанию".

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Что предшествовало:

  • Как сообщалось, утром в понедельник в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.
  • После этого Румыния отправила корабль и вертолет для поиска мин в Черном море. Румынские водолазы все еще выясняют, был ли взрыв вызван миной.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. С февраля прошлого года румынские водолазы уничтожили пять мин в зоне ответственности ВМС Румынии.

Темы: БолгарияРумынияЧерное мореразминирование
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