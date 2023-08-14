РФ скорочує діяльність представництв у Кишиневі після видворення її "дипломатів"

Міністерство закордонних справ Росії після повернення 45 працівників посольства в Молдові оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.

Джерело: заява російського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Деталі: Зовнішньополітичне відомство в Москві стверджує, що рішення Кишинева "насамперед відобразиться на жителях обох країн, чиї можливості в отриманні своєчасної консульської допомоги, а також підтримці ділових і культурних зв’язків будуть істотно знижені".

Дослівно: "У скороченому складі співробітники посольства Росії з об'єктивних обставин не зможуть забезпечити належні обсяги і терміни надання консульських послуг. Також буде вимушено обмежена діяльність торгового представництва і Російського центру науки і культури в Кишиневі".

Більше деталей: Там традиційно поклали відповідальність за це на молдовське керівництво, яке ухвалило "нічим не обґрунтоване рішення" про вислання працівників посольства РФ "у межах розв'язаної ним же масштабної антиросійської кампанії".

Що передувало: