РФ скорочує діяльність представництв у Кишиневі після видворення її "дипломатів"
Міністерство закордонних справ Росії після повернення 45 працівників посольства в Молдові оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.
Джерело: заява російського МЗС, яку цитує "Європейська правда".
Деталі: Зовнішньополітичне відомство в Москві стверджує, що рішення Кишинева "насамперед відобразиться на жителях обох країн, чиї можливості в отриманні своєчасної консульської допомоги, а також підтримці ділових і культурних зв’язків будуть істотно знижені".
Дослівно: "У скороченому складі співробітники посольства Росії з об'єктивних обставин не зможуть забезпечити належні обсяги і терміни надання консульських послуг. Також буде вимушено обмежена діяльність торгового представництва і Російського центру науки і культури в Кишиневі".
Більше деталей: Там традиційно поклали відповідальність за це на молдовське керівництво, яке ухвалило "нічим не обґрунтоване рішення" про вислання працівників посольства РФ "у межах розв'язаної ним же масштабної антиросійської кампанії".
Що передувало:
- Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.
- Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.