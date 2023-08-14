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РФ сокращает деятельность представительств в Кишиневе после выдворения ее "дипломатов"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 20:23

Министерство иностранных дел России после возвращения 45 работников посольства в Молдове объявило о сворачивании деятельности торгового и культурного представительства в Кишиневе.

Источник: заявление российского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Детали: Внешнеполитическое ведомство в Москве утверждает, что решение Кишинева "прежде всего отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены".

Дословно: "В сокращенном составе сотрудники посольства России в силу объективных обстоятельств не смогут обеспечить надлежащие объемы и сроки оказания консульских услуг. Также будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе".

Больше деталей: Там традиционно возложили ответственность за это на молдавское руководство, которое приняло "ничем не обоснованное решение" о высылке сотрудников посольства РФ "в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании".

Что предшествовало: 

  • Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.
  • Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

Темы: РосcияМолдовадипломатические отношения
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