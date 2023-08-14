Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США перехопили чотири бомбардувальники Росії в районі Аляски

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 20:50
США перехопили чотири бомбардувальники Росії в районі Аляски
ФОТО: GETTY IMAGES

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежило чотири  військові літаки Росії в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски ввечері в неділю і вранці в понеділок.

Джерело: як пише "Європейська правда", йдеться в заяві NORAD.

Деталі: За даними американської сторони, військові літаки РФ перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

Дослівно: "Така російська активність в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза".

Більше деталей: NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.

Що передувало: 

Теми: СШАвинищувачіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
США
У Раді з’явився проект постанови про звільнення члена ЦВК, який живе в Маямі
США дають Україні додаткову зброю на $200 мільйонів
У США підліток зірвався з 30-метрової скелі у нацпарку Гранд-Каньйон й вижив
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: