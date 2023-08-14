США перехопили чотири бомбардувальники Росії в районі Аляски
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежило чотири військові літаки Росії в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски ввечері в неділю і вранці в понеділок.
Джерело: як пише "Європейська правда", йдеться в заяві NORAD.
Деталі: За даними американської сторони, військові літаки РФ перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.
Дослівно: "Така російська активність в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза".
Більше деталей: NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.
Що передувало:
- Вранці в понеділок Данія та Нідерланди піднімали винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наблизилися до їхнього повітряного простору.
- Пізніше про подібний інцидент повідомила й Велика Британія.