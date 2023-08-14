США перехопили чотири бомбардувальники Росії в районі Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежило чотири військові літаки Росії в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски ввечері в неділю і вранці в понеділок.

Джерело: як пише "Європейська правда", йдеться в заяві NORAD.

Деталі: За даними американської сторони, військові літаки РФ перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

Дослівно: "Така російська активність в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза".

Більше деталей: NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.

Що передувало: