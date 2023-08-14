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США перехватили четыре бомбардировщика России в районе Аляски

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 20:50
США перехватили четыре бомбардировщика России в районе Аляски
ФОТО: GETTY IMAGES

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило четыре военных самолета России в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски вечером в воскресенье и утром в понедельник.

Источник: как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении NORAD.

Детали: По данным американской стороны, военные самолеты РФ находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Дословно: "Такая российская активность в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза".

Больше деталей: NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для отслеживания воздушных судов и принятия соответствующих мер.

Что предшествовало:

  • Утром в понедельник Дания и Нидерланды поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к их воздушному пространству.
  • Позже о подобном инциденте сообщила и Великобритания.

Темы: СШАистребителиРосcия
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