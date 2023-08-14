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Держдеп США: Навряд чи хтось заарештує Путіна, поки він президент

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 21:27

Посол США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя, представниця Держдепу Бет ван Скаак висловила сумнів щодо дого, чи президент РФ Владімір Путін буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на посаді глави держави.

Джерело: Бет ван Скаак в інтерв’ю "Бабелю", пише "Європейська правда"

Деталі: Ван Скаак повторила свою давню тезу про те, що США підтримують ідею інтернаціоналізованого трибуналу, який буде частиною української судової системи. Такий трибунал, утім, не зможе подолати імунітету Путіна, поки він залишатиметься на посаді. Ван Скаак, однак, вважає, що главу РФ не заарештують, поки він обійматиме найвищу посаду в Росії.

"Навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави", – сказала Бет ван Скаак.

Водночас, зазначила вона, "це не означає, що ви не можете розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших осіб у ланцюгу командування".

У відповідь на запитання про те, чи вартий зусиль трибунал, який не може подолати імунітету президента, представниця Держдепу відповіла ствердно. 

Пряма мова: "Безумовно вартий. У Росії є багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні. Вони обіймають вищі керівні посади, приймають рішення і керують діями, які і є російською агресією. Ці люди мають відповісти за злочин агресії, за будь-які воєнні злочини та звірства. Тому Спеціальна палата для розгляду звинувачень все одно має сенс".

Більше деталей: Разом з тим, ван Скаак підкреслила, що Україна повинна продовжувати розслідування проти Путіна, поки він при владі, та має бути готовою до швидких дій, якщо в Росії почнуться політичні трансформації і він втратить посаду та імунітет.

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Теми: СШАПутінарештРосія
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