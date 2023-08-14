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Госдеп США: Вряд ли кто-то арестует Путина, пока он президент

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 21:27

Посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия, представитель Госдепа Бет ван Скаак выразила сомнение относительно дого, будет ли президент РФ Владимир Путин арестован за преступления в Украине, пока он остается на посту главы государства.

Источник: Бет ван Скаак в интервью "Бабелю", пишет "Европейская правда"

Детали: Ван Скаак повторила свой давний тезис о том, что США поддерживают идею интернационализированного трибунала, который будет частью украинской судебной системы. Такой трибунал, впрочем, не сможет преодолеть иммунитет Путина, пока он будет оставаться на посту. Ван Скаак, однако, считает, что главу РФ не арестуют, пока он будет занимать высший пост в России.

"Вряд ли кто-то будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", - сказала Бет ван Скаак.

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В то же время, отметила она, "это не означает, что вы не можете начать расследование, подготовить обвинительные акты против него и других лиц в цепи командования".

В ответ на вопрос о том, стоит ли усилий трибунал, который не может преодолеть иммунитет президента, представитель Госдепа ответила утвердительно.

Прямая речь: "Безусловно стоит. В России есть много других высокопоставленных чиновников, которые несут ответственность за войну в Украине. Они занимают высшие руководящие должности, принимают решения и руководят действиями, которые и являются российской агрессией. Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства. Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл".

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Больше деталей: Вместе с тем, ван Скаак подчеркнула, что Украина должна продолжать расследование против Путина, пока он у власти, и должна быть готова к быстрым действиям, если в России начнутся политические трансформации и он потеряет должность и иммунитет.

Что предшествовало:

  • В июле помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший подтвердил, что США поддерживают международный трибунал, который основывается на украинском законодательстве, но включает концепции международного права".

Темы: СШАПутинарестРосcия
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