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Президент Польщі анонсував реформу військового командування

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 22:29

Польський президент Анджей Дуда в понеділок оголосив про наміри відродити командування видів Збройних сил Польщі та створити командування Об’єднаних сил на тлі погіршення безпекової ситуації у світі.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, таке Дуда сказав у промові напередодні Дня Війська Польського, що відзначається у вівторок

Деталі: За словами президента Польщі, найближчим часом будуть запропоновані зміни до командної структури польської армії.

Пряма мова: "Я твердо переконаний, що в результаті тих змін, які будуть запропоновані буквально найближчим часом, законодавчих змін, буде Об'єднане командування, над яким буде мати опіку, командування начальник Генерального штабу.

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... Буде відтворене командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування видів військ, але структура яких в цілому буде однаковою і в мирний, і в воєнний час, щоб ми були більш ефективними.

Більше деталей: Як пояснив президент Польщі та за сумісництвом верховний головнокомандувач Війська Польського, нині – "час великих викликів, але також час глибокого аналізу і глибокого осмислення державних питань, особливо питань державної безпеки".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Як відомо, на тлі повномасштабної війни в Україні в Польщі почали робити кроки для зміцнення обороноздатності.
  • Навесні 2022 року було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.
  • Крім того, Польща планує подвоїти витрати на оборону до 5% ВВП.

Теми: Польщаармія
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