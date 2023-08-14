Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польщі анонсував реформу військового командування

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 22:29

Польський президент Анджей Дуда в понеділок оголосив про наміри відродити командування видів Збройних сил Польщі та створити командування Об’єднаних сил на тлі погіршення безпекової ситуації у світі.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, таке Дуда сказав у промові напередодні Дня Війська Польського, що відзначається у вівторок

Деталі: За словами президента Польщі, найближчим часом будуть запропоновані зміни до командної структури польської армії.

Пряма мова: "Я твердо переконаний, що в результаті тих змін, які будуть запропоновані буквально найближчим часом, законодавчих змін, буде Об'єднане командування, над яким буде мати опіку, командування начальник Генерального штабу.

... Буде відтворене командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування видів військ, але структура яких в цілому буде однаковою і в мирний, і в воєнний час, щоб ми були більш ефективними.

Більше деталей: Як пояснив президент Польщі та за сумісництвом верховний головнокомандувач Війська Польського, нині – "час великих викликів, але також час глибокого аналізу і глибокого осмислення державних питань, особливо питань державної безпеки".

Що передувало:

  • Як відомо, на тлі повномасштабної війни в Україні в Польщі почали робити кроки для зміцнення обороноздатності.
  • Навесні 2022 року було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.
  • Крім того, Польща планує подвоїти витрати на оборону до 5% ВВП.

Теми: Польщаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Польща
FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі
Польща натякає, що жде від Києва згоди на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії
Міністр оборони Польщі озвучив четверте питання, яке винесуть на референдум
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: