Президент Польщі анонсував реформу військового командування

Польський президент Анджей Дуда в понеділок оголосив про наміри відродити командування видів Збройних сил Польщі та створити командування Об’єднаних сил на тлі погіршення безпекової ситуації у світі.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, таке Дуда сказав у промові напередодні Дня Війська Польського, що відзначається у вівторок

Деталі: За словами президента Польщі, найближчим часом будуть запропоновані зміни до командної структури польської армії.

Пряма мова: "Я твердо переконаний, що в результаті тих змін, які будуть запропоновані буквально найближчим часом, законодавчих змін, буде Об'єднане командування, над яким буде мати опіку, командування начальник Генерального штабу.

... Буде відтворене командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування видів військ, але структура яких в цілому буде однаковою і в мирний, і в воєнний час, щоб ми були більш ефективними.

Більше деталей: Як пояснив президент Польщі та за сумісництвом верховний головнокомандувач Війська Польського, нині – "час великих викликів, але також час глибокого аналізу і глибокого осмислення державних питань, особливо питань державної безпеки".

Що передувало: