Президент Польши анонсировал реформу военного командования

Польский президент Анджей Дуда в понедельник объявил о намерениях возродить командование видов Вооруженных сил Польши и создать командование Объединенных сил на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мире.

Источник: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, такое Дуда сказал в речи накануне Дня Войска Польского, который отмечается во вторник

Детали: По словам президента Польши, в ближайшее время будут предложены изменения в командную структуру польской армии.

Прямая речь: "Я твердо убежден, что в результате тех изменений, которые будут предложены буквально в ближайшее время, законодательных изменений, будет Объединенное командование, над которым будет иметь опеку, командование начальник Генерального штаба.

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... Будет воссоздано командование видов Вооруженных Сил, которые будут отвечать за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование видов войск, но структура которых в целом будет одинаковой и в мирное, и в военное время, чтобы мы были более эффективными.

Больше деталей: Как пояснил президент Польши и по совместительству верховный главнокомандующий Войска Польского, сейчас - "время больших вызовов, но также время глубокого анализа и глубокого осмысления государственных вопросов, особенно вопросов государственной безопасности".

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