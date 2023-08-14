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Президент Польши анонсировал реформу военного командования

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 22:29

Польский президент Анджей Дуда в понедельник объявил о намерениях возродить командование видов Вооруженных сил Польши и создать командование Объединенных сил на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мире.

Источник: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, такое Дуда сказал в речи накануне Дня Войска Польского, который отмечается во вторник

Детали: По словам президента Польши, в ближайшее время будут предложены изменения в командную структуру польской армии.

Прямая речь: "Я твердо убежден, что в результате тех изменений, которые будут предложены буквально в ближайшее время, законодательных изменений, будет Объединенное командование, над которым будет иметь опеку, командование начальник Генерального штаба.

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... Будет воссоздано командование видов Вооруженных Сил, которые будут отвечать за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование видов войск, но структура которых в целом будет одинаковой и в мирное, и в военное время, чтобы мы были более эффективными.

Больше деталей: Как пояснил президент Польши и по совместительству верховный главнокомандующий Войска Польского, сейчас - "время больших вызовов, но также время глубокого анализа и глубокого осмысления государственных вопросов, особенно вопросов государственной безопасности".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как известно, на фоне полномасштабной войны в Украине в Польше начали предпринимать шаги для укрепления обороноспособности.
  • Весной 2022 года был принят закон "О защите Родины", который ввел новый вид военной службы - добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто ранее не был в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.
  • Кроме того, Польша планирует удвоить расходы на оборону до 5% ВВП.

Темы: Польшаармия
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