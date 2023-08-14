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Президент Польши анонсировал реформу военного командования

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 22:29

Польский президент Анджей Дуда в понедельник объявил о намерениях возродить командование видов Вооруженных сил Польши и создать командование Объединенных сил на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мире.

Источник: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, такое Дуда сказал в речи накануне Дня Войска Польского, который отмечается во вторник

Детали: По словам президента Польши, в ближайшее время будут предложены изменения в командную структуру польской армии.

Прямая речь: "Я твердо убежден, что в результате тех изменений, которые будут предложены буквально в ближайшее время, законодательных изменений, будет Объединенное командование, над которым будет иметь опеку, командование начальник Генерального штаба.

... Будет воссоздано командование видов Вооруженных Сил, которые будут отвечать за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование видов войск, но структура которых в целом будет одинаковой и в мирное, и в военное время, чтобы мы были более эффективными.

Больше деталей: Как пояснил президент Польши и по совместительству верховный главнокомандующий Войска Польского, сейчас - "время больших вызовов, но также время глубокого анализа и глубокого осмысления государственных вопросов, особенно вопросов государственной безопасности".

Что предшествовало:

  • Как известно, на фоне полномасштабной войны в Украине в Польше начали предпринимать шаги для укрепления обороноспособности.
  • Весной 2022 года был принят закон "О защите Родины", который ввел новый вид военной службы - добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто ранее не был в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.
  • Кроме того, Польша планирует удвоить расходы на оборону до 5% ВВП.

Темы: Польшаармия
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