Кільком областям загрожували ворожі ракети – Повітряні сили
Понеділок, 14 серпня 2023, 23:33
Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для кількох східних та південних областей.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: У Херсонській області є загроза застосування ударних БпЛА, у Запорізькій – ракетна небезпека.
Станом на 22:55 в обидвох регіонах оголошена повітряна тривога.
Оновлено: На Херсонщині – відбій загрози застосування дронів. Натомість є ракетна небезпека для Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Там оголошено тривогу.
О 00:07 15 серпня повітряники оголосили відбій загрози в областях.