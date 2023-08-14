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Кільком областям загрожували ворожі ракети – Повітряні сили

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 23:33
Кільком областям загрожували ворожі ракети – Повітряні сили
скрін з сайту alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для кількох східних та південних областей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: У Херсонській області є загроза застосування ударних БпЛА, у Запорізькій – ракетна небезпека.

Станом на 22:55 в обидвох регіонах оголошена повітряна тривога.

Оновлено: На Херсонщині – відбій загрози застосування дронів. Натомість є ракетна небезпека для Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Там оголошено тривогу.

О 00:07 15 серпня повітряники оголосили відбій загрози в областях.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьповітряна тривогаДніпропетровська область
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