Кільком областям загрожували ворожі ракети – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для кількох східних та південних областей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: У Херсонській області є загроза застосування ударних БпЛА, у Запорізькій – ракетна небезпека.

Станом на 22:55 в обидвох регіонах оголошена повітряна тривога.

Оновлено: На Херсонщині – відбій загрози застосування дронів. Натомість є ракетна небезпека для Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Там оголошено тривогу.

О 00:07 15 серпня повітряники оголосили відбій загрози в областях.