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Нескольким областям угрожали вражеские ракеты - Воздушные силы

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 августа 2023, 23:33
Нескольким областям угрожали вражеские ракеты - Воздушные силы
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Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для нескольких восточных и южных областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В Херсонской области есть угроза применения ударных БПЛА, в Запорожской - ракетная опасность.

По состоянию на 22:55 в обоих регионах объявлена воздушная тревога.

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Обновлено: На Херсонщине - отбой угрозы применения дронов. Но есть ракетная опасность для Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей. Там объявлена тревога.

В 00:07 15 августа воздушники объявили отбой угрозы в областях.

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Темы: Херсонская областьЗапорожская областьвоздушная тревогаДнепропетровская область
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