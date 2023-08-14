Нескольким областям угрожали вражеские ракеты - Воздушные силы
Понедельник, 14 августа 2023, 23:33
Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для нескольких восточных и южных областей.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В Херсонской области есть угроза применения ударных БПЛА, в Запорожской - ракетная опасность.
По состоянию на 22:55 в обоих регионах объявлена воздушная тревога.
Обновлено: На Херсонщине - отбой угрозы применения дронов. Но есть ракетная опасность для Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей. Там объявлена тревога.
В 00:07 15 августа воздушники объявили отбой угрозы в областях.