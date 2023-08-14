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У Білорусі ліквідували найстаріше політичне об’єднання, опозиційне до Лукашенка

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 23:51
У Білорусі ліквідували найстаріше політичне об’єднання, опозиційне до Лукашенка
Григорій Костусьов, який очолює організацію, перебуває за ґратами з квітня 2021 року, фото радіо свобода

Верховний суд Білорусі в понеділок схвалив ліквідацію партії "Білоруський народний фронт" (Партії БНФ) – найстаріше політичне об’єднання сучасної Білорусі, яке було опозиційним до режиму Лукашенка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання "Зеркало".

Деталі: Позов про ліквідацію Партії БНФ подало Міністерство юстиції Білорусі через те, що політсила не подала документи на перереєстрацію.

У лютому 2023 року в Білорусі набув чинності новий закон про політичні партії, який вимагає обов’язкової перереєстрації партій протягом пів року після набуття законом чинності.

В умовах репресій опозиційні сили не можуть виконати вимоги про перереєстрацію, зокрема щодо кількості зібраних підписів і відкритих відділень, тому завершили процес лише три партії, які підтримують режим Лукашенка.

Раніше за позовом Мін’юсту Верховний суд Білорусі схвалив ліквідацію чотирьох інших опозиційних партій, і у вівторок, найімовірніше, схвалить розпуск ще однієї.

Партія БНФ – одна з найстаріших партій у Білорусі, заснована 1993 року Зеноном Позняком. Водночас витоки "Білоруського народного фронту" тягнуться від однойменного громадського об’єднання, яке почало існувати ще наприкінці 1980-х років.

У програмі зазначалося, що Партія БНФ виступає "за розбудову суспільства на принципах демократії, гуманізму і соціальної справедливості, за створення правої держави, за відмову від ленінських принципів національної політики, за реальний суверенітет Білорусі".

З вересня 2017-го партією керував Григорій Костусєв, який у 2022-му був ув’язнений на 10 років у справі "про змову проти Лукашенка".

Як зазначає "Зеркало", з 2021 року в Білорусі ліквідували понад 1200 громадських організацій.

Теми: БілорусьЛукашенкоопозиція
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