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В Беларуси ликвидировали старейшее политическое объединение, оппозиционное к Лукашенко

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 23:51
В Беларуси ликвидировали старейшее политическое объединение, оппозиционное к Лукашенко
Григорий Костусев, возглавляющий организацию, находится за решеткой с апреля 2021 года, фото радио свобода

Верховный суд Беларуси в понедельник одобрил ликвидацию партии "Белорусский народный фронт" (Партии БНФ) – старейшее политическое объединение современной Беларуси, которое было оппозиционным к режиму Лукашенко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание "Зеркало"

Детали: Иск о ликвидации Партии БНФ подало Министерство юстиции Беларуси из-за того, что политсила не подала документы на перерегистрацию.

В феврале 2023 года в Беларуси вступил в силу новый закон о политических партиях, который требует обязательной перерегистрации партий в течение полугода после вступления закона в силу.

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В условиях репрессий оппозиционные силы не могут выполнить требования о перерегистрации, в частности по количеству собранных подписей и открытых отделений, поэтому завершили процесс только три партии, которые поддерживают режим Лукашенко.

Ранее по иску Минюста Верховный суд Беларуси одобрил ликвидацию четырех других оппозиционных партий, и во вторник, скорее всего, одобрит роспуск еще одной.

Партия БНФ – одна из старейших партий в Беларуси, основанная в 1993 году Зеноном Позняком. В то же время истоки "Белорусского народного фронта" тянутся от одноименного общественного объединения, которое начало существовать еще в конце 1980-х годов.

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В программе отмечалось, что Партия БНФ выступает "за развитие общества на принципах демократии, гуманизма и социальной справедливости, за создание правого государства, за отказ от ленинских принципов национальной политики, за реальный суверенитет Беларуси".

С сентября 2017-го партией руководил Григорий Костусев, который в 2022-м был заключен на 10 лет по делу "о заговоре против Лукашенко".

Как отмечает "Зеркало", с 2021 года в Беларуси ликвидировали более 1200 общественных организаций.

Темы: БеларусьЛукашенкооппозиция
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