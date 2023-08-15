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Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 серпня 2023, 11:24
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
фото дпсу

Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною зранку тимчасово не працював через проблеми з електрикою.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Пункт пропуску "Ужгород" тимчасово не працює. 

У словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (суміжний українському пункт пропуску "Ужгород") призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання". 

Деталі: Прикордонники просять обирати пункти пропуску "Малий Березний", "Малі Селменці " та "Чоп (Страж)" для перетину кордону.

Оновлено: Об 11:51 прикордонники повідомили, що роботу пункту пропуску відновлено.

 

Теми: Прикордонна службаСловаччинакордон
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