Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом

Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною зранку тимчасово не працював через проблеми з електрикою.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Пункт пропуску "Ужгород" тимчасово не працює.

У словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (суміжний українському пункт пропуску "Ужгород") призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання".

Деталі: Прикордонники просять обирати пункти пропуску "Малий Березний", "Малі Селменці " та "Чоп (Страж)" для перетину кордону.

Оновлено: Об 11:51 прикордонники повідомили, що роботу пункту пропуску відновлено.