Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Вівторок, 15 серпня 2023, 11:24
Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною зранку тимчасово не працював через проблеми з електрикою.
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби
Дослівно: "Пункт пропуску "Ужгород" тимчасово не працює.
У словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (суміжний українському пункт пропуску "Ужгород") призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання".
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Деталі: Прикордонники просять обирати пункти пропуску "Малий Березний", "Малі Селменці " та "Чоп (Страж)" для перетину кордону.
Оновлено: Об 11:51 прикордонники повідомили, що роботу пункту пропуску відновлено.
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