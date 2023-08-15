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Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 августа 2023, 11:24
Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
фото гпсу

Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией утром временно не работал из-за проблем с электричеством.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Пункт пропуска "Ужгород" временно не работает. 

В словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" (смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения". 

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Детали: Пограничники просят выбирать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)" для пересечения границы.

Обновлено: В 11:51 пограничники сообщили, что работа пункта пропуска восстановлена.

 

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Темы: Пограничная службаСловакияграница
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