Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом

Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией утром временно не работал из-за проблем с электричеством.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Пункт пропуска "Ужгород" временно не работает.

В словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" (смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения".

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Детали: Пограничники просят выбирать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)" для пересечения границы.

Обновлено: В 11:51 пограничники сообщили, что работа пункта пропуска восстановлена.