Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
Вторник, 15 августа 2023, 11:24
Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией утром временно не работал из-за проблем с электричеством.
Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы
Дословно: "Пункт пропуска "Ужгород" временно не работает.
В словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" (смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения".
Детали: Пограничники просят выбирать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)" для пересечения границы.
Обновлено: В 11:51 пограничники сообщили, что работа пункта пропуска восстановлена.