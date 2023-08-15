Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок 14 серпня вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у Варшаві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського президента у Twitter

Деталі: Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР.

14 серпня у Польщі відзначали 103-ю річницю Варшавської битви.

Na Cmentarzu Prawosławnym na Woli Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. pic.twitter.com/pOudC1wnVE — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2023

13-15 серпня 1920 року на околицях Варшави відбулася вирішальна битва польсько-більшовицької війни, відома під назвою "Диво на Віслі". Разом із польськими військовослужбовцями нищівної поразки Червоній армії завдали воїни УНР.

Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Очільники Міністерств культури Польщі та України – Пйотр Глинський та Олександр Ткаченко – спільно вшанували пам’ять "усіх невинних жертв Волинської трагедії" до її 80-ої річниці.

Про те, чи завдадуть шкоди відносинам України та Польщі роковини трагедії, читайте також у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Небезпечні роковини: коли події на Волині перестануть роз'єднувати Україну та Польщу.