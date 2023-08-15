Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 12:31
Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків
фото канцелярії президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок 14 серпня вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у Варшаві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського президента у Twitter

Деталі: Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР.

14 серпня у Польщі відзначали 103-ю річницю Варшавської битви.

Реклама:

13-15 серпня 1920 року на околицях Варшави відбулася вирішальна битва польсько-більшовицької війни, відома під назвою "Диво на Віслі". Разом із польськими військовослужбовцями нищівної поразки Червоній армії завдали воїни УНР.

ВІДЕО ДНЯ

Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Очільники Міністерств культури Польщі та України – Пйотр Глинський та Олександр Ткаченко – спільно вшанували пам’ять "усіх невинних жертв Волинської трагедії" до її 80-ої річниці.

Про те, чи завдадуть шкоди відносинам України та Польщі роковини трагедії, читайте також у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Небезпечні роковини: коли події на Волині перестануть роз'єднувати Україну та Польщу.

Теми: Польщаісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Польща
Президент Польщі анонсував реформу військового командування
FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі
Польща натякає, що жде від Києва згоди на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: