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Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 12:31
Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков
фото канцелярии президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в Варшаве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter

Детали: Дуда возложил венок к памятнику погибшим воинам УНР.

14 августа в Польше отмечали 103-ю годовщину Варшавской битвы.

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13-15 августа 1920 года в окрестностях Варшавы состоялась решающая битва польско-большевистской войны, известная под названием "Чудо на Висле". Вместе с польскими военнослужащими сокрушительное поражение Красной армии нанесли воины УНР.

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Эта битва определила сохранение независимости Польши и остановила распространение большевистской революции на Западную Европу.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для совместного чествования жертв Волынской трагедии.

Руководители Министерств культуры Польши и Украины - Петр Глинский и Александр Ткаченко - совместно почтили память "всех невинных жертв Волынской трагедии" к ее 80-й годовщине.

О том, нанесут ли ущерб отношениям Украины и Польши годовщина трагедии, читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко "Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу".

Темы: Польшаистория
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