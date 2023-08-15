Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в Варшаве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter

Детали: Дуда возложил венок к памятнику погибшим воинам УНР.

14 августа в Польше отмечали 103-ю годовщину Варшавской битвы.

Na Cmentarzu Prawosławnym na Woli Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. pic.twitter.com/pOudC1wnVE — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2023

13-15 августа 1920 года в окрестностях Варшавы состоялась решающая битва польско-большевистской войны, известная под названием "Чудо на Висле". Вместе с польскими военнослужащими сокрушительное поражение Красной армии нанесли воины УНР.

Эта битва определила сохранение независимости Польши и остановила распространение большевистской революции на Западную Европу.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для совместного чествования жертв Волынской трагедии.

Руководители Министерств культуры Польши и Украины - Петр Глинский и Александр Ткаченко - совместно почтили память "всех невинных жертв Волынской трагедии" к ее 80-й годовщине.

О том, нанесут ли ущерб отношениям Украины и Польши годовщина трагедии, читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко "Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу".