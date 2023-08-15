Фонд Сороса пояснив, що "реорганізує" діяльність у ЄС, фінансування в Україні збільшать

Фонд угорського філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" не згортає, а змінює діяльність у ЄС, робота в Україні навіть розшириться.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував Міжнародний фонд "Відродження" – українська гілка Фонду – після повідомлень, що Фундація "Відкрите суспільство" нібито вирішила майже повністю згорнути діяльність у ЄС

Деталі: У Міжнародному фонді "Відродження", який є частиною Фундації "Відкрите суспільство", заявили, що говорити про "згортання" діяльності у ЄС некоректно: там робота буде збережена у рамках нової організаційної моделі.

Дослівно: "Часткове скорочення персоналу мережі Фундації "Відкрите суспільство" у Європі, що значною мірою торкнеться офісів мережі у Берліні та Брюсселі, є наслідком переходу на нову операційну модель і глобальний перегляд того, як мережа працює на підтримку демократії, прав людини та кліматичної справедливості. Робота в ЄС збережеться, проте стане частиною глобальних зусиль мережі. Ця оптимізація структури не торкнеться Міжнародного фонду "Відродження", що працює в Україні, а також інших національних фондів у Молдові, Киргизстані та на Західних Балканах".

Реклама:

Більше деталей: Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко пояснив у коментарі ЄП, що "скорочення персоналу не тотожно згортанню діяльності, якщо йдеться про благодійну грантодавчу організацію – просто більше буде робитися руками стратегічних грантерів, а не власноруч".

Він додав, що багато де Фонд працює повністю дистанційно, не маючи офісів.

В Україні роботу, навпаки, нарощують. Так, бюджет у 2022 році зріс на 102% в порівнянні з бюджетом 2021 року; бюджет програмної діяльності у 2022 став найбільшим за усі 33 роки історії Фонду в Україні. Це проєкти у таких сферах, як підтримка демократичної участі і громадського контролю, допомога постраждалим від війни, захисникам України та волонтерам, фіксація російських воєнних злочинів, адвокація притягнення країни-агресора до відповідальності, розширення міжнародної підтримки України, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Олександр Сушко зазначив, що підтримка України залишається одним з ключових пріоритетів для Джорджа Сороса.

Пряма мова: "Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і у те, що вона стане кінцем для російської імперії".

Що передувало: