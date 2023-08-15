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Фонд Сороса объяснил, что "реорганизует" деятельность в ЕС, финансирование в Украине увеличат

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 13:02
Фонд Сороса объяснил, что реорганизует деятельность в ЕС, финансирование в Украине увеличат
ФОТО: GETTY

Фонд венгерского филантропа Джорджа Сороса "Открытое общество" не сворачивает, а меняет деятельность в ЕС, работа в Украине даже расширится.

Источник: как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал Международный фонд "Возрождение" - украинская ветвь Фонда - после сообщений, что Фонд "Открытое общество" якобы решил почти полностью свернуть деятельность в ЕС

Детали: В Международном фонде "Возрождение", который является частью Фонда "Открытое общество", заявили, что говорить о "сворачивании" деятельности в ЕС некорректно: там работа будет сохранена в рамках новой организационной модели.

Дословно: "Частичное сокращение персонала сети Фундации "Открытое общество" в Европе, которое в значительной степени коснется офисов сети в Берлине и Брюсселе, является следствием перехода на новую операционную модель и глобального пересмотра того, как сеть работает в поддержку демократии, прав человека и климатической справедливости. Работа в ЕС сохранится, однако станет частью глобальных усилий сети. Эта оптимизация структуры не коснется Международного фонда "Возрождение", работающего в Украине, а также других национальных фондов в Молдове, Кыргызстане и на Западных Балканах".

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Больше деталей: Исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко объяснил в комментарии ЕП, что "сокращение персонала не тождественно сворачиванию деятельности, если речь идет о благотворительной грантодающей организации - просто больше будет делаться руками стратегических грантеров, а не собственноручно".

Он добавил, что много где Фонд работает полностью дистанционно, не имея офисов.

В Украине работу, наоборот, наращивают. Так, бюджет в 2022 году вырос на 102% по сравнению с бюджетом 2021 года; бюджет программной деятельности в 2022 году стал крупнейшим за все 33 года истории Фонда в Украине. Это проекты в таких сферах, как поддержка демократического участия и общественного контроля, помощь пострадавшим от войны, защитникам Украины и волонтерам, фиксация российских военных преступлений, адвокация привлечения страны-агрессора к ответственности, расширение международной поддержки Украины, содействие европейской и евроатлантической интеграции и тому подобное.

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Александр Сушко отметил, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов для Джорджа Сороса.

Прямая речь: "Сегодня в Украине происходит ключевая битва демократии против тирании, ценностей открытого общества против империи зла, и это очень резонирует с глобальной миссией филантропии семьи Соросов. Джордж Сорос верит в победу Украины и в то, что она станет концом для российской империи".

Что предшествовало:

  • Ранее венгерская служба "Радио Свобода" сообщила, что Фонд "Открытое общество" решил почти полностью свернуть деятельность в Европейском Союзе. У премьера Венгрии Виктора Орбана прокомментировали это как "выход оккупационных войск".
  • Филантроп Джордж Сорос, который родом из Венгрии, часто фигурирует в риторике венгерских властей как воплощение "намерений подорвать венгерскую государственность". При премьерстве стипендиата Соросовской программы Виктора Орбана был закрыт финансируемый им университет, а также принят антимигрантский закон, названный "Стоп Сорос".

Темы: ЕСденьгиблаготворительность
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