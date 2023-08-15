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У Британії спіймали трьох громадян Болгарії, які могли шпигувати на користь РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 13:52

У Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Джерело: BBC, "Європейська правда"

Деталі: Обвинувачені були затримані ще в лютому і відтоді перебувають під вартою. Вони могли працювати на російські спецслужби.

Їх звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для "неправомірних намірів".

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Серед документів, які були виявлені – паспорти, посвідчення особи та інші документи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Усі троє проживають у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і проживали в заміських будинках.

Зокрема, 45-річний Орлін Русєв переїхав до Британії у 2009 році і три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг. Він має досвід ведення бізнесу в РФ.

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фото: ВВС

У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним з розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.

41-річний Бізер Джамбазов і 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової в мережі LinkedIn вказано, що вона лаборант в приватному медичному бізнесі.

Подружжя, яке переїхало до Великої Британії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх з "культурою і нормами британського суспільства".

Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.

Нагадаємо: 

Теми: Велика БританіяБолгаріяшпигунствоРосія
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