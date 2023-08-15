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В Британии поймали трех граждан Болгарии, которые могли шпионить в пользу РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 13:52

В Великобритании задержали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России.

Источник:  BBC, "Европейская правда"

Детали: Обвиняемые были задержаны еще в феврале и с тех пор находятся под стражей. Они могли работать на российские спецслужбы.

Их обвиняют во владении фальшивых документов, которые использовались для "неправомерных намерений".

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Среди документов, которые были обнаружены – паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Все трое проживают в Великобритании уже много лет, работали на разных работах и проживали в загородных домах.

В частности, 45-летний Орлин Русев переехал в Британию в 2009 году и три года работал на технических должностях в сфере финансовых услуг. Он имеет опыт ведения бизнеса в РФ.

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ФОТО: ВВС

В его профиле в сети LinkedIn указано, что позже он владел бизнесом, связанным с разведкой сигналов, что предполагает перехват коммуникаций или электронных сигналов. Он утверждает, что когда-то был советником болгарского министерства энергетики.

41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, по словам соседей, были парой. Джамбазов работал водителем в больнице, а на странице Ивановой в сети LinkedIn указано, что она лаборант в частном медицинском бизнесе.

Супруги, которые переехали в Великобританию около десяти лет назад, руководили общественной организацией, которая оказывала услуги болгарам, в частности, знакомила их с "культурой и нормами британского общества".

Они также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогали гражданам Болгарии голосовать на национальных выборах за рубежом.

Напомним:

Темы: ВеликобританияБолгарияшпионажРосcия
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