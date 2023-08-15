"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії

На оборудках із державними грошима викрили командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

Джерело: пресслужби Державного бюро розслідувань, Офісу генпрокурора та СБУ

Деталі: Повідомляється, що ДБР спільно з СБУ на початку 2023 року викрили оборудки с бойовими доплатами в одній з військових частин Київщини.

Шість посадовців після запровадження додаткової винагороди для військовослужбовців на початку повномасштабної агресії вирішили збагатитися на бойових виплатах. Вони щомісячно нараховували доплату в 100 тисяч гривень підлеглим, які перебували у Києві, а не на передовій.

Щодо чотирьох посадовців - заступника командира – начальника штабу військової частини, командира дивізіону, заступника командира 1-го батальйону та командира роти, які нарахували доплати сумарно на майже 9 мільйонів грн обвинувальні акти вже скеровано до суду, зазначають у ДБР.

Наразі ж силовики повідомили про підозру ще двом посадовцям, підполковникам Нацгвардії – командиру одного з батальйонів та начальнику відділення обліку особового складу військової частини.

Всі військові посадовці обвинувачуються та підозрюються у недбалому ставленні до військової служби.

Стосовно нинішнього епізоду, державі завдано 4,4 млн грн збитків, вказують в ОГП.

В ході слідства відшкодовано 4,1 млн грн, додають прокурори.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.