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"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії

Валентина РоманенкоВівторок, 15 серпня 2023, 15:16
Тилові командири на Київщині незаконно виписували собі бойові премії
фото ДБР

На оборудках із державними грошима викрили командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

Джерело: пресслужби Державного бюро розслідувань, Офісу генпрокурора та СБУ

Деталі: Повідомляється, що ДБР спільно з СБУ на початку 2023 року викрили оборудки с бойовими доплатами в одній з військових частин Київщини.

Шість посадовців після запровадження додаткової винагороди для військовослужбовців на початку повномасштабної агресії вирішили збагатитися на бойових виплатах. Вони щомісячно нараховували доплату в 100 тисяч гривень підлеглим, які перебували у Києві, а не на передовій.

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Щодо чотирьох посадовців - заступника командира – начальника штабу військової частини, командира дивізіону, заступника командира 1-го батальйону та командира роти, які нарахували доплати сумарно на майже 9 мільйонів грн обвинувальні акти вже скеровано до суду, зазначають у ДБР.

Наразі ж силовики повідомили про підозру ще двом посадовцям, підполковникам Нацгвардії  – командиру одного з батальйонів та начальнику відділення обліку особового складу військової частини.

Всі військові посадовці обвинувачуються та підозрюються у недбалому ставленні до військової служби.

ВІДЕО ДНЯ

Стосовно нинішнього епізоду, державі завдано 4,4 млн грн збитків, вказують в ОГП.

В ході слідства відшкодовано 4,1 млн грн, додають прокурори.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теми: корупціявійнаДБРОфіс генпрокурора
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