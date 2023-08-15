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"Тыловые" командиры на Киевщине незаконно выписывали себе "боевые" премии

Валентина РоманенкоВторник, 15 августа 2023, 15:16
Тыловые командиры на Киевщине незаконно выписывали себе боевые премии
фото ГБР

На махинациях с государственными деньгами разоблачили командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется в Киевской области.

Источник: пресс-службы Государственного бюро расследований, Офиса генпрокурора и СБУ

Детали: Сообщается, что ГБР совместно с СБУ в начале 2023 года разоблачили сделки с боевыми доплатами в одной из воинских частей Киевской области.

Шесть должностных лиц после введения дополнительного вознаграждения для военнослужащих в начале полномасштабной агрессии решили обогатиться на боевых выплатах. Они ежемесячно начисляли доплату в 100 тысяч гривен подчиненным, которые находились в Киеве, а не на передовой.

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В отношении четырех должностных лиц - заместителя командира - начальника штаба воинской части, командира дивизиона, заместителя командира 1-го батальона и командира роты, которые насчитали доплаты суммарно на почти 9 миллионов грн обвинительные акты уже направлены в суд, отмечают в ГБР.

Сейчас же силовики сообщили о подозрении еще двум должностным лицам, подполковникам Нацгвардии - командиру одного из батальонов и начальнику отделения учета личного состава воинской части.

Все военные чиновники обвиняются и подозреваются в халатном отношении к военной службе.

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Относительно нынешнего эпизода, государству нанесен 4,4 млн грн убытков, указывают в ОГП.

В результате таких действий подозреваемых государственному бюджету нанесен 4,4 млн грн убытков, указывают в ОГП.

В ходе следствия возмещено 4,1 млн грн, добавляют прокуроры.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Темы: коррупциявойнаГБРОфис генпрокурора
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