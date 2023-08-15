Україна отримає від Швеції нову військову допомогу: на €290 мільйонів

Швеція готує черговий, 13-й пакет військової допомоги для України, вартість якого складаає 287 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланям на SVT

Деталі: Міністр оборони Пол Йонсон оголосив на спеціальній пресконференції, що уряд пропонує надати Україні пакет військової допомоги на 3,4 млрд шведських крон (приблизно 287 млн євро).

Серед іншого, у ньому боєприпаси та запчастини до систем Stridsfordon 90 та Archer, а також вантажівки та обладнання для розмінування.

Міністр подякував партіям у парламенті за "гарний діалог" щодо схвалення пакета та висловив сподівання, що Ріксдаг схвалить пропозицію вже цього тижня.

"Контрнаступ зараз в активній фазі. Ми маємо готуватися до того, що ця війна буде затяжною і мати довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ту зброю і системи, які передаємо", – зазначив Пол Йонсон.

Міністр наголосив, що важливо підтримувати українську ППО. У зв’язку з цим пропонують продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоби їх потім передали Україні.

Пол Йонсон зазначив, що після надання цієї допомоги рівень готовності шведської армії у короткостроковій перспективі погіршиться, але це мають виправити якнайшвидше.

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