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Украина получит от Швеции новую военную помощь: на €290 миллионов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 15:20
Украина получит от Швеции новую военную помощь: на €290 миллионов
фото: strategeast.org

Швеция готовит очередной, 13-й пакет военной помощи для Украины, стоимость которого составляет 287 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Министр обороны Пол Йонсон объявил на специальной пресс-конференции, что правительство предлагает предоставить Украине пакет военной помощи на 3,4 млрд шведских крон (примерно 287 млн евро).

Среди прочего, в нем боеприпасы и запчасти к системам Stridsfordon 90 и Archer, а также грузовики и оборудование для разминирования.

Министр поблагодарил партии в парламенте за "хороший диалог" по одобрению пакета и выразил надежду, что Риксдаг одобрит предложение уже на этой неделе.

"Контрнаступление сейчас в активной фазе. Мы должны готовиться к тому, что эта война будет затяжной и иметь долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать то оружие и системы, которые передаем", – отметил Пол Йонсон.

Министр подчеркнул, что важно поддерживать украинскую ПВО. В связи с этим предлагают продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы их потом передали Украине.

Пол Йонсон отметил, что после предоставления этой помощи уровень готовности шведской армии в краткосрочной перспективе ухудшится, но это должны исправить как можно быстрее.

Напомним:

Темы: ШвецияУкраинаоружиевойна
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