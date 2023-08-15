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Латвія може допомогти Україні перевозити зерно залізницею

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 17:10
Латвія може допомогти Україні перевозити зерно залізницею
ілюстративне фото Unsplash

Латвійська залізниця бачить можливість взятися за перевезення українського зерна восени 2023 року.

Джерело: голова правління компанії Ріналдс Плявніекс в інтерв'ю Латвійському радіо, яке наводить Delfi

Деталі: Він згадав, що раніше скептично ставився до можливостей перевезення українського зерна залізницею через Латвію.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", – зазначив Плявнієкс, пояснивши, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

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Водночас, за його словами, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", – додав Плявнієкс.

За його оцінками, через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна.

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Плявнієкс також згадав, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

Що передувало: Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

На початку серпня міністр з питань сільського господарства Латвії Дідзіс Шміц допустив можливість експорту українського зерна через латвійські порти.

Дивіться також блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ. Також читайте статтю топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, як змусити Росію повернутись у "зернову угоду".

Теми: зерноЛатвія
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