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Латвія може допомогти Україні перевозити зерно залізницею

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 17:10
Латвія може допомогти Україні перевозити зерно залізницею
ілюстративне фото Unsplash

Латвійська залізниця бачить можливість взятися за перевезення українського зерна восени 2023 року.

Джерело: голова правління компанії Ріналдс Плявніекс в інтерв'ю Латвійському радіо, яке наводить Delfi

Деталі: Він згадав, що раніше скептично ставився до можливостей перевезення українського зерна залізницею через Латвію.

"До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо", – зазначив Плявнієкс, пояснивши, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

Водночас, за його словами, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", – додав Плявнієкс.

За його оцінками, через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна.

Плявнієкс також згадав, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

Що передувало: Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

На початку серпня міністр з питань сільського господарства Латвії Дідзіс Шміц допустив можливість експорту українського зерна через латвійські порти.

Дивіться також блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ. Також читайте статтю топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, як змусити Росію повернутись у "зернову угоду".

Теми: зерноЛатвія
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