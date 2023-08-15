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Латвия может помочь Украине перевозить зерно по железной дороге

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 17:10
Латвия может помочь Украине перевозить зерно по железной дороге
иллюстративное фото Unsplash

Латвийская железная дорога видит возможность взяться за перевозку украинского зерна осенью 2023 года.

Источник: председатель правления компании Риналдс Плявниекс в интервью Латвийскому радио, которое приводит Delfi

Детали: Он вспомнил, что ранее скептически относился к возможностям перевозки украинского зерна по железной дороге через Латвию.

"До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно", – отметил Плявниекс, пояснив, что в таких перевозках нужно проводить две перевалки.

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В то же время, по его словам, технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.

"Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", – добавил Плявниекс.

По его оценкам, через Латвию за год можно будет перевезти примерно от 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна.

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Плявниекс также упомянул, что LDz может быть привлечена к транспортировке зерна из Украины уже этой осенью.

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В начале августа министр по вопросам сельского хозяйства Латвии Дидзис Шмиц допустил возможность экспорта украинского зерна через латвийские порты.

Смотрите также блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из нее РФ. Также читайте статью топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, как заставить Россию вернуться в "зерновое соглашение".

Темы: зерноЛатвия
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