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У війні проти України загинув член впливового у Секторі Газа клану

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 17:13
У війні проти України загинув член впливового у Секторі Газа клану
Рамі аль-Фарра на війні в Україні.  ФОТО НАДАНЕ ВИДАННЮ "РАДІО СВОБОДА".

У війні проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів – Рамі аль-Фарра.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: 11 серпня на сайті клану аль-Фарра, одного з найвпливовіших у секторі Газа, з'явилася новина про смерть "молодого чоловіка" Рамі Хайсама Муси аль-Фарра.

Журналісти "Радіо Свобода" з’ясували у батька Рамі – Хайсама, що насправді хлопець загинув на війні проти України на боці Росії. Він там опинився не за мобілізацією, а за власною ініціативою – уклав контракт із Міністерством оборони.

Рамі аль-Фарра на війні в Україні. Фото надане виданню
Рамі аль-Фарра на війні в Україні. 
Фото надане виданню "Радіо Свобода".

Це перший відомий випадок загибелі громадянина частково визнаної держави Палестина на війні в Україні – повідомляє видання "Радіо Свобода". Раніше про вербування палестинців на війну проти України повідомляли джерела в спецслужбах Лівану.

Водночас, за неофіційними даними, від початку російського вторгнення до квітня 2023 року в Україні загинуло до 16-ти громадян Ізраїлю, які воювали на боці ЗСУ.

Рамі аль-Фарра, за інформацією "Радіо Свобода", народився у Росії у жовтні 1994 року. У 2000-му році мати, громадянка Росії, перевезла його жити в Газу, де тоді працював батько. Там Рамі прожив до 2007 року і після приходу до влади в секторі угруповання ХАМАС сім'я евакуювалася в Росію.

Хайсам розповідає, що виїхати їм допомогли російські дипломати. У Рамі було як російське громадянство, так і паспорт Палестини.

Дослівно: "З відкритих джерел випливає, що 2011 року, через 4 роки після повернення з Гази, Рамі вступив на платне відділення майкопської філії МДТУ ім. Баумана в місцевому державному технологічному університеті, де вивчав митну справу.

Фотографії часів навчання у ВНЗ є в акаунтах його друзів. В інстаграмі самого Рамі є і знімки, зроблені під час строкової військової служби – як каже батько, в армію аль-Фарра був покликаний 2018 року і "вчився на снайпера"...

Останні фото він надсилав батькові вже з України: Хайсам аль-Фарра розповідає, що його син займався "охороною військових, які розміновували території десь під Бахмутом або в Донецькій республіці" і загинув 5 серпня, "рятуючи своїх поранених друзів".

Рамі аль-Фарра на війні в Україні. Фото надане виданню
Рамі аль-Фарра на війні в Україні. 
Фото надане виданню "Радіо Свобода".

Тіло загиблого, розповідає Хайсам, уже привезли в Курганинськ, де його найближчим часом поховають із військовими почестями. За словами батька, йому також повідомили про нагородження сина "орденом" – яким саме, він уточнити не зміг".

Теми: війнаРосіяІзраїль
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