У війні проти України загинув член впливового у Секторі Газа клану
У війні проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів – Рамі аль-Фарра.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: 11 серпня на сайті клану аль-Фарра, одного з найвпливовіших у секторі Газа, з'явилася новина про смерть "молодого чоловіка" Рамі Хайсама Муси аль-Фарра.
Журналісти "Радіо Свобода" з’ясували у батька Рамі – Хайсама, що насправді хлопець загинув на війні проти України на боці Росії. Він там опинився не за мобілізацією, а за власною ініціативою – уклав контракт із Міністерством оборони.
Це перший відомий випадок загибелі громадянина частково визнаної держави Палестина на війні в Україні – повідомляє видання "Радіо Свобода". Раніше про вербування палестинців на війну проти України повідомляли джерела в спецслужбах Лівану.
Водночас, за неофіційними даними, від початку російського вторгнення до квітня 2023 року в Україні загинуло до 16-ти громадян Ізраїлю, які воювали на боці ЗСУ.
Рамі аль-Фарра, за інформацією "Радіо Свобода", народився у Росії у жовтні 1994 року. У 2000-му році мати, громадянка Росії, перевезла його жити в Газу, де тоді працював батько. Там Рамі прожив до 2007 року і після приходу до влади в секторі угруповання ХАМАС сім'я евакуювалася в Росію.
Хайсам розповідає, що виїхати їм допомогли російські дипломати. У Рамі було як російське громадянство, так і паспорт Палестини.
Дослівно: "З відкритих джерел випливає, що 2011 року, через 4 роки після повернення з Гази, Рамі вступив на платне відділення майкопської філії МДТУ ім. Баумана в місцевому державному технологічному університеті, де вивчав митну справу.
Фотографії часів навчання у ВНЗ є в акаунтах його друзів. В інстаграмі самого Рамі є і знімки, зроблені під час строкової військової служби – як каже батько, в армію аль-Фарра був покликаний 2018 року і "вчився на снайпера"...
Останні фото він надсилав батькові вже з України: Хайсам аль-Фарра розповідає, що його син займався "охороною військових, які розміновували території десь під Бахмутом або в Донецькій республіці" і загинув 5 серпня, "рятуючи своїх поранених друзів".
Тіло загиблого, розповідає Хайсам, уже привезли в Курганинськ, де його найближчим часом поховають із військовими почестями. За словами батька, йому також повідомили про нагородження сина "орденом" – яким саме, він уточнити не зміг".