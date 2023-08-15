В войне против Украины погиб член влиятельного в Секторе Газа клана

В войне против Украины впервые погиб участник одного из самых влиятельных в секторе Газа кланов – Рами аль-Фарра.

Источник: Радио Свобода

Детали: 11 августа на сайте клана аль-Фарра, одного из самых влиятельных в секторе Газа, появилась новость о смерти "молодого человека" Рами Хайсама Мусы аль-Фарра.

Журналисты "Радио Свобода" выяснили у отца Рами – Хайсама, что на самом деле парень погиб на войне против Украины на стороне России. Он там оказался не по мобилизации, а по собственной инициативе – заключил контракт с Министерством обороны.

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Это первый известный случай гибели гражданина частично признанного государства Палестина на войне в Украине – сообщает издание "Радио Свобода". Ранее о вербовке палестинцев на войну против Украины сообщали источники в спецслужбах Ливана.

В то же время, по неофициальным данным, с начала российского вторжения до апреля 2023 года в Украине погибло до 16-ти граждан Израиля, которые воевали на стороне ВСУ.

Рами аль-Фарра, по информации "Радио Свобода", родился в России в октябре 1994 года. В 2000-м году мать, гражданка России, перевезла его жить в Газу, где тогда работал отец. Там Рами прожил до 2007 года и после прихода к власти в секторе группировки ХАМАС семья эвакуировалась в Россию.

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Хайсам рассказывает, что выехать им помогли российские дипломаты. У Рами было как российское гражданство, так и паспорт Палестины.

Дословно: "Из открытых источников следует, что в 2011 году, через 4 года после возвращения из Газы, Рами поступил на платное отделение майкопского филиала МГТУ им. Баумана в местном государственном технологическом университете, где изучал таможенное дело.

Фотографии времен учебы в ВУЗе есть в аккаунтах его друзей. В инстаграме самого Рами есть и снимки, сделанные во время срочной военной службы – как говорит отец, в армию аль-Фарра был призван в 2018 году и "учился на снайпера"...

Последнее фото он присылал отцу уже из Украины: Хайсам аль-Фарра рассказывает, что его сын занимался "охраной военных, которые разминировали территории где-то под Бахмутом или в Донецкой республике" и погиб 5 августа, "спасая своих раненых друзей".

Тело погибшего, рассказывает Хайсам, уже привезли в Курганинск, где его в ближайшее время похоронят с воинскими почестями. По словам отца, ему также сообщили о награждении сына "орденом" – каким именно, он уточнить не смог".