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Ухилення від мобілізації: співробітниця військкомату попалася на хабарі

Євген КізіловВівторок, 15 серпня 2023, 17:37
Ухилення від мобілізації: співробітниця військкомату попалася на хабарі
Фото з місця події, джерело: прокуратура

На Черкащині затримали співробітницю військкомату, яка за хабар у 6200 доларів "відмазувала" військовозобов’язаного від військової служби.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Деталі: Повідомляється, що співробітницю Уманського РТЦК та СП затримали під час одержання хабаря.

За даними слідства, жінка обіцяла військовозобов’язаному вплинути на вирішення питання щодо визнання його непридатним до військової служби.

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Вона також обіцяла чоловіку виключення з військового обліку та безперешкодний перетин державного кордону.

 
Фото з місця події
джерело: прокуратура

Теми: військовий облікхабарЧеркаська область
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