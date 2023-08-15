Ухилення від мобілізації: співробітниця військкомату попалася на хабарі

На Черкащині затримали співробітницю військкомату, яка за хабар у 6200 доларів "відмазувала" військовозобов’язаного від військової служби.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Деталі: Повідомляється, що співробітницю Уманського РТЦК та СП затримали під час одержання хабаря.

За даними слідства, жінка обіцяла військовозобов’язаному вплинути на вирішення питання щодо визнання його непридатним до військової служби.

Реклама:

Вона також обіцяла чоловіку виключення з військового обліку та безперешкодний перетин державного кордону.