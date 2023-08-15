Ухилення від мобілізації: співробітниця військкомату попалася на хабарі

На Черкащині затримали співробітницю військкомату, яка за хабар у 6200 доларів "відмазувала" військовозобов’язаного від військової служби.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Деталі: Повідомляється, що співробітницю Уманського РТЦК та СП затримали під час одержання хабаря.

За даними слідства, жінка обіцяла військовозобов’язаному вплинути на вирішення питання щодо визнання його непридатним до військової служби.

Вона також обіцяла чоловіку виключення з військового обліку та безперешкодний перетин державного кордону.