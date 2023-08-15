Ухилення від мобілізації: співробітниця військкомату попалася на хабарі
Вівторок, 15 серпня 2023, 17:37
На Черкащині затримали співробітницю військкомату, яка за хабар у 6200 доларів "відмазувала" військовозобов’язаного від військової служби.
Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram
Деталі: Повідомляється, що співробітницю Уманського РТЦК та СП затримали під час одержання хабаря.
За даними слідства, жінка обіцяла військовозобов’язаному вплинути на вирішення питання щодо визнання його непридатним до військової служби.
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Вона також обіцяла чоловіку виключення з військового обліку та безперешкодний перетин державного кордону.