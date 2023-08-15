Уклонение от мобилизации: сотрудница военкомата попалась на взятке
Вторник, 15 августа 2023, 17:37
В Черкасской области задержали сотрудницу военкомата, которая за взятку в 6200 долларов "отмазывала" военнообязанного от военной службы.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Детали: Сообщается, что сотрудницу Уманского РТЦК и СП задержали во время получения взятки.
По данным следствия, женщина обещала военнообязанному повлиять на решение вопроса о признании его непригодным к военной службе.
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Она также обещала мужчине снятие с воинского учета и беспрепятственное пересечение государственной границы.