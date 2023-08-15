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Уклонение от мобилизации: сотрудница военкомата попалась на взятке

Евгений КизиловВторник, 15 августа 2023, 17:37
Уклонение от мобилизации: сотрудница военкомата попалась на взятке
Фото с места происшествия, источник: прокуратура

В Черкасской области задержали сотрудницу военкомата, которая за взятку в 6200 долларов "отмазывала" военнообязанного от военной службы.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: Сообщается, что сотрудницу Уманского РТЦК и СП задержали во время получения взятки.

По данным следствия, женщина обещала военнообязанному повлиять на решение вопроса о признании его непригодным к военной службе.

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Она также обещала мужчине снятие с воинского учета и беспрепятственное пересечение государственной границы.

 
Фото с места происшествия
источник: прокуратура

Темы: воинский учетвзяткаЧеркасская область
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