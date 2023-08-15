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Найбільший із часів холодної війни: Польща провела масштабний військовий парад

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 17:48
Найбільший із часів холодної війни: Польща провела масштабний військовий парад
Президент Анджей Дуда на параді, Фото: RMF FM

15 серпня у Варшаві відбувся найбільший після завершення холодної війни парад збройних сил. Він присвячений Дню Війська Польського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: На параді до Дня Війська Польського, що відбувся у 103-тю річницю перемоги Польщі над більшовицькою Росією у Варшавській битві, Варшавою пройшла колона з 2000 солдатів польської армії та країн НАТО.

Їх супроводжували 200 одиниць військової техніки і 92 літаки та гелікоптери.

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У військовій колоні на джипі прибув президент Польщі Анджей Дуда, який наголосив, що останні вісім років, які при владі перебуває партія влади "Право і справедливість", стали "часом відбудови польської армії".

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Серед іншого, на параді показали польські розробки – бойові машини піхоти Borsuk і самохідні артилерійські установки Krab – та американські танки M1A1 Abrams, ракетні установки HIMARS і системи протиповітряної оборони Patriot та південнокорейські танки K2 й самохідні гаубиці K9.

За повітряну частину параду відповідали гелікоптери, зокрема американські Black Hawk, і винищувачі F-16 та FA-50.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Вона пообіцяла подвоїти чисельність армії до 300 тисяч військовослужбовців і витратити близько 4% цьогорічного ВВП на оборону.

Нагадаємо: Раніше у вівторок Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля.

Теми: ПольщапарадЗбройні сили
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