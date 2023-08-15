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Крупнейший со времен холодной войны: Польша провела масштабный военный парад

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 17:48
Крупнейший со времен холодной войны: Польша провела масштабный военный парад
Президент Анджей Дуда на параде, Фото: RMF FM

15 августа в Варшаве состоялся крупнейший после завершения холодной войны парад вооруженных сил. Он посвящен Дню Войска Польского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: На параде ко Дню Войска Польского, который состоялся в 103-ю годовщину победы Польши над большевистской Россией в Варшавской битве, по Варшаве прошла колонна из 2000 солдат польской армии и стран НАТО.

Их сопровождали 200 единиц военной техники и 92 самолета и вертолета.

В военной колонне на джипе прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что последние восемь лет, которые у власти находится партия власти "Право и справедливость", стали "временем восстановления польской армии".

Среди прочего, на параде показали польские разработки – боевые машины пехоты Borsuk и самоходные артиллерийские установки Krab – и американские танки M1A1 Abrams, ракетные установки HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot и южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9.

За воздушную часть парада отвечали вертолеты, в частности американские Black Hawk, и истребители F-16 и FA-50.

Полномасштабное вторжение России в Украину сделало укрепление вооруженных сил приоритетом для польских властей. Она пообещала удвоить численность армии до 300 тысяч военнослужащих и потратить около 4% нынешнего ВВП на оборону.

Напомним: Ранее во вторник Анджей Дуда почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в варшавском районе Воля.

Темы: ПольшапарадВооруженные силы
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