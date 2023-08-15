Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАТО не виключили членство України в обмін на відмову від частини території

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 18:16
У НАТО не виключили членство України в обмін на відмову від частини території
Прапори України та НАТО, фото з сайту Північноатлантичного альянсу

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання VG

Деталі: Єнссен на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль не виключив можливого членства України в Північноатлантичному альянсі. 

За його словами, "важливо, щоб ми це обговорили".

Реклама:

Пряма мова: "Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це".

Деталі: У відповідь на уточнення Єнссен зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – пояснив керівник апарату генсека НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Єнссен наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

Передісторія:

  • Питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.
  • Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".
  • У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Читайте також: Час дорослішати: коли НАТО буде пропонувати членство Україні.

Теми: НАТОУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
НАТО
Територіальні поступки України від НАТО: Данілов назвав це "дивним вкидом"
У НАТО запевняють у підтримці України попри ідею членства в обмін на поступки РФ
У Зеленського відреагували на ідею НАТО про відмову України від територій
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: