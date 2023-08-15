У НАТО не виключили членство України в обмін на відмову від частини території

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання VG

Деталі: Єнссен на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль не виключив можливого членства України в Північноатлантичному альянсі.

За його словами, "важливо, щоб ми це обговорили".

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Пряма мова: "Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це".

Деталі: У відповідь на уточнення Єнссен зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – пояснив керівник апарату генсека НАТО.

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Єнссен наголосив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

Передісторія:

Питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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