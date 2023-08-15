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В НАТО не исключили членство Украины в обмен на отказ от части территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 18:16
В НАТО не исключили членство Украины в обмен на отказ от части территории
Флаги Украины и НАТО, фото с сайта Североатлантического альянса

Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание VG

Детали: Йенссен на публичной дискуссии в норвежском городе Арендаль не исключил возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе. 

По его словам, "важно, чтобы мы это обсудили".

Прямая речь: "Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это".

Детали: В ответ на уточнение Йенссен отметил, что дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже идут, и в них, в частности, звучат опции с отказом Киева от части территории.

"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", – пояснил руководитель аппарата генсека НАТО.

Йенссен подчеркнул, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

Предыстория: 

  • Вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года.
  • Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".
  • В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

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Темы: НАТОУкраинавойнаРосcия
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