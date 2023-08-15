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Північна Македонія підтримала "гарантії безпеки" для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 21:46
Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України
Прапори Північної Македонії у Скоп'є, фото Anadolu Agency via Getty Images

Північна Македонія стала п’ятнадцятою державою, яка долучилась до декларації лідерів "Групи семи" про безпекові зобов’язання стосовно України.

Джерело: президент Володимир Зеленський, якого цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. 

Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами".

Передісторія:

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Теми: гарантії безпекиМакедоніяЗеленський
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