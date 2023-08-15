Північна Македонія підтримала "гарантії безпеки" для України

Північна Македонія стала п’ятнадцятою державою, яка долучилась до декларації лідерів "Групи семи" про безпекові зобов’язання стосовно України.

Джерело: президент Володимир Зеленський, якого цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами".

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Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. 🇺🇦🇲🇰 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Перед Північною Македонією до декларації G7 приєдналась Греція.

Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

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