Северная Македония поддержала "гарантии безопасности" для Украины

Северная Македония стала пятнадцатым государством, которое присоединилось к декларации лидеров "Группы семи" о обязательствах по безопасности в отношении Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский, которого цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины.

В целом присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами".

Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. 🇺🇦🇲🇰 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023

Предыстория:

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе в июле согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Перед Северной Македонией к декларации G7 присоединилась Греция.

Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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