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Северная Македония поддержала "гарантии безопасности" для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 21:46
Северная Македония поддержала гарантии безопасности для Украины
Флаги Северной Македонии в Скопье, фото Anadolu Agency via Getty Images

Северная Македония стала пятнадцатым государством, которое присоединилось к декларации лидеров "Группы семи" о обязательствах по безопасности в отношении Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский, которого цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины. 

В целом присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами".

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Темы: гарантии безопасностиМакедонияЗеленский
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